تناول بعض الأطعمة غير المناسبة قبل النوم يؤدي إلى الأرق وحرقة المعدة، واضطرابات الهضم والكوابيس والإرهاق.

وفيما يلي، نرصد لكم الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم، وفقا لموقع "Verywell Health".

البيتزا والوجبات الدسمة

البيتزا من الأطعمة المفضلة في الليل، لكنها قد تكون خيارا سيئا قبل النوم، حيث إن صوص الطماطم الحامض والدهون العالية فيها قد يسببان حرقة المعدة وعسر الهضم عند النوم بعد تناولها مباشرة.

المثلجات والسكريات

الحلويات والآيس كريم قد تمنع النوم بسبب تقلب السكر في الدم، كما أن الدهون والسعرات العالية تزيد من خطر زيادة الوزن عند تناولها ليلا.

رقائق البطاطس والمقرمشات

الكربوهيدرات المكررة والصوديوم في هذه الأطعمة قد تعكر النوم وتزيد من الاستيقاظ الليلي للعطش أو التبول.

الأطعمة الحارة والحمضيات

تناول الفلفل الحار والحمضيات كالبرتقال والليمون قبل النوم قد يسبب تهيج المعدة ويزيد فرصة الارتجاع المريئي.

كما أن الأطعمة الحارة قد ترفع حرارة الجسم، مما قد يؤثر على النوم العميق.

البقوليات

البقوليات مفيدة للصحة، لكنها غنية بالألياف التي قد تسبب الانتفاخ والغازات عند تناولها قبل النوم.

