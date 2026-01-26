كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا السويدي أن ليس كل الدهون ضارة، فقد يساعد بعض الوزن الزائد حول البطن على تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة العدوى والالتهابات.

والدهون المتراكمة حول البطن والأعضاء الداخلية، والمعروفة بالدهون الحشوية، تعد عامل خطر صحي لأنها مرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم وبعض السرطانات، وفقا لـ "إندبندنت".

وأوضح الباحثون أن الدهون حول البطن ليست كلها متشابهة، فهناك أنواع مختلفة قد توفر بعضًا منها فوائد صحية غير متوقعة.

كما أن الأنسجة الدهنية لا تقتصر وظيفتها على تخزين الطاقة، بل تعمل كعضو نشط يرسل إشارات تؤثر في وظائف الجسم المختلفة، مشيرا إلى أن الاعتقاد بتشابه جميع دهون البطن يعد من المفاهيم الخاطئة الشائعة.

وجمع الباحثون عينات من 5 أنواع مختلفة من دهون البطن لدى 8 أشخاص يعانون من السمنة المفرطة، شملت دهونا تحت الجلد وأخرى محيطة بالمعدة وثالثة قريبة من الأمعاء.

وكشفت النتائج عن اختلافات لافتة بين هذه الأنواع، ولا سيما ما يعرف بالأنسجة الدهنية الثربية الممتدة على طول القولون، والتي تحتوي على أعداد كبيرة من الخلايا الدهنية الالتهابية والخلايا المناعية.

وبينت تجارب مخبرية أن الإشارات الصادرة عن البكتيريا يمكن أن تحفز هذه الخلايا الدهنية على إنتاج بروتينات تنشّط الخلايا المناعية داخل الأنسجة، ما يساعد في مواجهة العدوى.

وأشار الباحثون إلى أن الأنسجة الدهنية القريبة من الأمعاء قد تتمتع بوظيفة خاصة، ربما تمثل تكيفا مع ميكروبيوم الأمعاء، وهو المجتمع الميكروبي الذي يعيش داخل الجهاز الهضمي.

