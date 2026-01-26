إعلان

دراسة: بعض دهون البطن تقوي المناعة وتحارب الالتهابات

كتب : شيماء مرسي

07:00 ص 26/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا السويدي أن ليس كل الدهون ضارة، فقد يساعد بعض الوزن الزائد حول البطن على تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة العدوى والالتهابات.

والدهون المتراكمة حول البطن والأعضاء الداخلية، والمعروفة بالدهون الحشوية، تعد عامل خطر صحي لأنها مرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم وبعض السرطانات، وفقا لـ "إندبندنت".

وأوضح الباحثون أن الدهون حول البطن ليست كلها متشابهة، فهناك أنواع مختلفة قد توفر بعضًا منها فوائد صحية غير متوقعة.

كما أن الأنسجة الدهنية لا تقتصر وظيفتها على تخزين الطاقة، بل تعمل كعضو نشط يرسل إشارات تؤثر في وظائف الجسم المختلفة، مشيرا إلى أن الاعتقاد بتشابه جميع دهون البطن يعد من المفاهيم الخاطئة الشائعة.

وجمع الباحثون عينات من 5 أنواع مختلفة من دهون البطن لدى 8 أشخاص يعانون من السمنة المفرطة، شملت دهونا تحت الجلد وأخرى محيطة بالمعدة وثالثة قريبة من الأمعاء.

وكشفت النتائج عن اختلافات لافتة بين هذه الأنواع، ولا سيما ما يعرف بالأنسجة الدهنية الثربية الممتدة على طول القولون، والتي تحتوي على أعداد كبيرة من الخلايا الدهنية الالتهابية والخلايا المناعية.

وبينت تجارب مخبرية أن الإشارات الصادرة عن البكتيريا يمكن أن تحفز هذه الخلايا الدهنية على إنتاج بروتينات تنشّط الخلايا المناعية داخل الأنسجة، ما يساعد في مواجهة العدوى.

وأشار الباحثون إلى أن الأنسجة الدهنية القريبة من الأمعاء قد تتمتع بوظيفة خاصة، ربما تمثل تكيفا مع ميكروبيوم الأمعاء، وهو المجتمع الميكروبي الذي يعيش داخل الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

بعد ترويج المشاهير لـ حمام الثلج.. كيف يؤثر على جسمك؟

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري

5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير

علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

دهون البطن فوائد دهون البطن دهون البطن والمناعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟
نصائح طبية

كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟
سؤال برلماني حول تراجع إنتاج الغاز وغياب الشفافية في بيانات البترول الخام
أخبار مصر

سؤال برلماني حول تراجع إنتاج الغاز وغياب الشفافية في بيانات البترول الخام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت