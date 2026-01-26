كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوماموتو اليابانية أن مكملات الحديد تسهم في تخفيف تلف العضلات وتحسين وظيفتها لدى من يعانون من مرض عضلي وراثي نادر.

ويرتبط هذا المرض، الذي يعرف بضمور العضلات الوجهي الكتفي العضدي، بضعف عضلي متدرج يبدأ في الوجه والكتفين قبل أن ينتشر إلى الذراعين والساقين، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وينجم المرض عن التعبير غير الطبيعي لعامل النسخ السام DUX4 داخل العضلات الهيكلية، الأمر الذي يسبب الإجهاد التأكسدي والالتهاب وتدهور العضلات.

وبالرغم من أن DUX4 يعد هدفا علاجيا رئيسيا، فإن الآليات الجزيئية التي يحول بها تعبيره غير الطبيعي إلى تلف عضلي لم تفهم بالكامل بعد.

وركز الباحثون في الدراسة على استقلاب الحديد، الذي يعد عاملا رئيسيا في تنظيم الإجهاد التأكسدي داخل الخلايا العضلية.

وباستخدام نموذج فأر معدل وراثيا للتعبير عن DUX4 في العضلات، لاحظ الفريق أن DUX4 يخل بتوازن الحديد داخل الخلايا، ما يؤدي إلى تراكمه في الأنسجة العضلية.

وأدى هذا التراكم إلى تلف تأكسدي وتفعيل مسار موت الخلايا المبرمج بوساطة الحديد (ferroptosis)، وهو نوع من موت الخلايا الناتج عن فرط أكسدة الدهون.

وأظهرت التجارب أن مكملات الحديد، سواء عن طريق الغذاء أو عبر مستحضر ferric carboxymaltose المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قللت بشكل كبير من تراكم الحديد الضار في العضلات. كما تحسنت لدى الفئران المعالجة بنية العضلات ووظيفتها، بما في ذلك قوة القبضة وتوليد القوة وتحسين أداء الجري على جهاز المشي.

كما كشفت تحليلات النسخ الجيني أن مكملات الحديد كبحت التنشيط غير الطبيعي للمسارات الالتهابية التي يسببها DUX4.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون دواء يسمى "فيروستاتين-1" (Fer-1)، مثبط قوي لموت الخلايا بوساطة الحديد، وقد نجح في تحسين قوة العضلات وأداء الجري لدى الفئران، ما يشير إلى أن هذا المسار قد يكون هدفا علاجيا واعدا لمرض FSHD.

