خلاف على أولوية بيع وشراء ملابس تشعل خناقة بالشوم والسلاح في طنطا

كتب : علاء عمران

05:33 م 12/03/2026

يابلايبلايبي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالغربية.
تحريات البحث الجنائي أكدت من الفحص، عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، و أنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مُشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بين طرف أول 4 أشخاص "بائعين متجولين" لـ"2 منهم معلومات جنائية" بهم إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، و طرف ثان 6 أشخاص "بائعين متجولين" لـ"3 منهم معلومات جنائية"، أحدهم مصاب بجرح قطعى، جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول وثان طنطا".

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض على طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المُستخدمة فى التعدى 4 عصى 3 سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدي على بعضهم البعض بإستخدام الأدوات والأسلحة المضبوطة بحوزتهم لخلافات بينهم حول مكان وأولوية البيع والشراء.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العام التحقيق.

خناقة بالشوم لداخلية شاجرة على أولوية البيع نطا

