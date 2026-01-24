سلوك يفعله كثيرون.. احذر أنفك قد يسبب مرضا يصيب الملايين

تهتم بعض الأبحاث العلمية الحديثة بسلوك يومي بسيط يمارسه عدد كبير من الناس دون انتباه، قد تكون له تداعيات صحية أخطر مما يُتوقع.

ففي ظل السعي المستمر لفهم أسباب الأمراض العصبية التنكسية، بدأت دراسات حديثة تربط بين سلامة الأنف وصحة الدماغ، مشيرة إلى احتمال وجود علاقة غير مباشرة بين بعض العادات اليومية وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، بحسب نيويورك بوست.

وتشير الإحصاءات إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص يلمسون أنوفهم أو يعبثون بها بشكل متكرر خلال اليوم، وهو تصرف يبدو عفويا وغير ضار، إلا أن الباحثين يحذرون من أن هذا السلوك قد يفتح الباب أمام مشكلات صحية غير متوقعة.

فالأيدي غير النظيفة قد تنقل الجراثيم إلى التجويف الأنفي، ما يؤدي إلى التهابات موضعية، وتلف في بطانة الأنف، وتكوّن قشور ونزيف متكرر.

ويرى العلماء أن تكرار هذه الإصابات قد يضعف الحاجز الطبيعي للأنف، ما يسمح لمسببات مرضية بالوصول إلى مناطق أكثر حساسية في الجسم.

ويعمل باحثون حاليًا على دراسة فرضية مفادها أن تلف بطانة الأنف قد يسهل انتقال البكتيريا إلى الدماغ عبر مسارات عصبية مباشرة، ما قد يثير استجابات التهابية ويحفز تكون ترسبات بروتينية تعرف بلويحات "بيتا أميلويد"، وهي من العلامات المميزة لمرض ألزهايمر.

وألزهايمر مرض عصبي تنكسي يتطور تدريجيا، ويؤثر على الذاكرة والقدرات الذهنية، ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم، دون أن يتمكن العلم حتى الآن من تحديد سبب واضح ومباشر لحدوثه.

وركزت بعض الدراسات على ما يسمى بمحور "الأنف – الدماغ"، وهو مسار عصبي يربط التجويف الأنفي مباشرة بالجهاز العصبي المركزي، وبما أن مراكز الشم تعد من أوائل المناطق الدماغية التي تتأثر بالمرض، أصبحت اختبارات حاسة الشم أداة محتملة للكشف المبكر عن خطر الإصابة.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2022 في جامعة جريفيث الأسترالية أن العبث بالأنف لدى الفئران مكن بكتيريا تعرف باسم "كلاميديا الرئوية" من الوصول إلى العصب الشمي، ومنه إلى الدماغ، حيث تسببت في استجابات مرضية مشابهة لتلك المرتبطة بألزهايمر.

ولوحظ أن خلايا الدماغ بدأت، عقب ذلك، في إنتاج وتراكم بروتين بيتا أميلويد، الذي يعرقل التواصل بين الخلايا العصبية ويؤدي إلى تلفها، ما ينعكس في شكل فقدان للذاكرة واضطرابات معرفية.

وعلق عالم الأعصاب جيمس سانت جون، المشرف على الدراسة، بأن هذه النتائج تظهر لأول مرة قدرة هذه البكتيريا على الانتقال مباشرة من الأنف إلى الدماغ وإطلاق آليات مرضية شبيهة بألزهايمر، محذرا من أن ما تم رصده في النماذج الحيوانية قد يحمل دلالات مقلقة للبشر أيضا، كما دعمت مراجعة علمية نُشرت عام 2023 هذه الفرضية،.

وشدد مختصون على أهمية العناية بصحة الأنف، حيث أوصت جراحة الأعصاب الأمريكية بيتسي جرانش، بتجنب السلوكيات التي قد تلحق ضررًا ببطانة الأنف، مثل العبث بالمخاط أو إزالة شعر الأنف، باعتبار أن الوقاية تبدأ من عادات بسيطة قد نستهين بها.