قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تريد إبرام صفقة لكني لا أريد إبرامها لأن الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية.

وأضفاف: دمرنا جزيرة خارك الإيرانية بالكامل دون المساس بخطوط الطاقة لأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات.

وأوضح: طلبت من دول عدة متضررة من تصرفات إيران المساعدة في تأمين مضيق هرمز.

يذكر أن المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى دخلت أسبوعها الثالث، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع تزايد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتوسع نطاق التوتر ليشمل دولاً أخرى مثل العراق ولبنان.