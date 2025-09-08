فوائد العنب لصحة القلب.. يقلل خطر تجلط الدم

كتب - سيد متولي

العنب من الفواكه الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة، وتناوله بانتظام يمكن أن يقدم فوائد كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع هيلث، إليك فوائد العنب لصحة القلب.

غني بمضادات الأكسدة القوية

العنب، وخاصة الأحمر والأسود، يحتوي على مركبات قوية مثل، الريسفيراترول الذي يساعد على حماية الأوعية الدموية، ويقلل من خطر تجلط الدم، ويعزز صحة القلب، كما أن الفلافونويدات تقلل من الالتهاب وتحسن وظائف القلب والأوعية الدموية.

يخفض ضغط الدم

العنب غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.

يحسن مستويات الكوليسترول

الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في العنب تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد .

يحسن وظيفة الأوعية الدموية

العنب يعزز مرونة الشرايين ويحسن تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بجلطات القلب والسكتات الدماغية.