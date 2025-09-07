6 أطعمة تساعد في خفض مستوى السكر في الدم

كتب - أسماء المزيكي

هناك العديد من الأطعمة يمكن أن تساهم بفعالية في خفض مستوى السكر في الدم، بفضل محتواها من الألياف، البروتينات، الدهون الصحية، أو قدرتها على تحسين حساسية الأنسولين.

ووفقًا لموقع healthline، إليك 6 أطعمة يمكن دمجها في نظامك الغذائي للمساعدة في خفض مستوي السكر في الدم.

1- الشوفان والحبوب الكاملة

الشوفان، والشعير، وخبز القمح الكامل هي مصادر ممتازة للألياف القابلة للذوبان، والتي تبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، وتساعد على استقرار مستويات الجلوكوز، الألياف أيضًا تزيد من الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم بالوزن.

ابدأ يومك بوعاء من الشوفان غير المحلى مع بعض التوت أو المكسرات، أو استبدل الأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء بالبدائل المصنوعة من الحبوب الكاملة.

2- الخضروات الورقية الخضراء

السبانخ، اللفت، البروكلي، والكرنب غنية بالفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، ومنخفضة جدًا في السعرات الحرارية والكربوهيدرات القابلة للهضم، هذا يجعلها مثالية لمرضى السكري، حيث لا تسبب ارتفاعًا كبيرًا في سكر الدم، تحتوي على المغنيسيوم الذي يحسن حساسية الأنسولين.

3- البقوليات (العدس، الفاصوليا، الحمص)

هذه الأطعمة غنية بالبروتين والألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم.

استخدمها في الشرب، السلطات، الأطباق الرئيسية، أو كبديل للحوم في بعض الوجبات.

4- المكسرات والبذور (اللوز، الجوز، بذور الشيا، بذور الكتان)

تحتوي على دهون صحية أوميغا 3، بروتين، وألياف، وتساعد هذه المكونات في إبطاء امتصاص السكر وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين حساسية الأنسولين.

استخدمها كوجبة خفيفة صحية، أضفها إلى الزبادي أو الشوفان، أو استخدمها في السلطات.

5- الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، السردين)

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تقلل الالتهاب، وتحسن حساسية الأنسولين، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالسكري، بينما تناولها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، سواء مشوية أو مطهوة على البخار.

6- الخل (خاصة خل التفاح)

الخل يمكن أن يساعد في خفض استجابة السكر في الدم بعد الوجبات، وتحسين حساسية الأنسولين، خاصة عند تناوله قبل وجبة غنية بالكربوهيدرات، أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح مخففًا بالماء إلى مشروبك قبل الوجبات، أو استخدمه كتتبيلة للسلطة.