أعراض نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

نقص فيتامين B12 من الحالات الشائعة التي تمر دون ملاحظة في البداية، لكنه يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُعالج مبكرًا.

إليك أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على وجود نقص في هذا الفيتامين، وفقا لموقع "Times of India".

الإرهاق المستمر والضعف العام

الشعور بالإجهاد رغم الحصول على قسط كاف من الراحة ناتجا عن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين الواصل إلى أنسجة الجسم، وبالتالي الشعور الدائم بالضعف والتعب.

شحوب البشرة أو الاصفرار

نقص فيتامين B12 يسبب شحوب الوجه أو ظهور اصفرار في الجلد والعينين، نتيجة تراكم مادة البيليروبين الناتجة عن تكسر خلايا الدم الحمراء.

وخز وتنميل واضطراب في التوازن

من العلامات العصبية المهمة لنقص B12، الشعور بوخز كالإبر في اليدين والقدمين، بسبب تلف الأعصاب الناتج عن تآكل غلاف الميالين، ويتطور الأمر إلى مشكلات في الحركة وفقدان التوازن أو حتى السقوط المتكرر.

تغيرات مزاجية ومشكلات في التركيز

النقص يؤدي إلى القلق، الاكتئاب، سرعة الغضب، بالإضافة إلى، صعوبات في التركيز والذاكرة، فيما يُعرف بـ"الضباب الدماغي".

التهاب اللسان وتقرحات الفم

من العلامات الواضحة: تورم اللسان، وظهور تقرحات فموية مؤلمة قد تؤثر على القدرة على التحدث أو تناول الطعام.

لماذا الاكتشاف المبكر ضروريا؟

إهمال علاج نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى:

تلف عصبي دائم.

فقر دم حاد.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة ارتفاع مستويات الهوموسيستين.

مضاعفات الحمل، مثل زيادة خطر العيوب الخلقية.

ولهذا يُوصي الأطباء بإجراء تحليل دوري لمستوى فيتامين B12، خاصة عند ظهور أي من الأعراض السابقة، لتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب.