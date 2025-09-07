دراسة تكشف عن علاقة خفية بين النوم وبكتيريا الأمعاء

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نانجينغ الصينية عن علاقة بين صحة الأمعاء وجودة النوم.

وأوضحت الدراسة أن صحة الأمعاء قد تسهم في الوقاية من الأرق وأنواع معينة من البكتريا في الجهاز الهضمي.

واستخدم الباحثون في الدراسة بيانات أكثر من 386 ألف شخص يعانون من الأرق، وفقا لـ "إم إس إن هيلث".

وأوضحت الدراسة أن يوجد أنواع معينة من البكتيريا قد تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بالأرق، كما أن اضطراب النوم قد يغير أيضا من وجود أنواع معينة من البكتيريا.

وأظهرت الدراسة ارتباط إيجابي بين 14 مجموعة بكتيريا بالأرق وارتباط سلبي بين 8 مجموعات (احتمالات أقل بنسبة 1% إلى 3%) بالأرق.

وارتبط الأرق بانخفاض في أعداد 7 مجموعات بكتيريا بنسبة 43% إلى 79%، وزيادة في وفرة 12 مجموعة أخرى بأكثر من 4 أضعاف.

ويختلف تكوين الميكروبيوم باختلاف الأعراق والمناطق الجغرافية.

ويمكن تحسين التوازن البكتيري في الأمعاء من خلال تناول مكملات البروبيوتك وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

