صديق العين.. لن تتخيل فوائد هذا الخضار على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الجزر هو صديق مهم لصحة الإنسان، يحمل العديد من الفوائد الصحية، يمد الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة.

في التقرير التالي نوضح أبرز فوائد الجزر وفق "Healthline".

دعم الرؤية وصحة العينين

الجزر غني بمادة بيتا-كاروتين التي يتحولها الجسم إلى فيتامين A وهو عنصر أساسي لحماية الشبكية والمساعدة في الرؤية الليلية.

كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تُقلّل خطر الإصابة بتدهور البقعة الصفراء المرتبطة بالعمر.

دعم القلب والتحكم بمستوى السكر

الجزر يتميز بخاصية وجوده ضمن مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يساعد في تثبيت مستوى السكر في الدم، ويبرز دوره كخيار مناسب لمرضى السكري.

إضافة لذلك، الألياف والأحماض النباتية في الجزر تساهم في تقليل الكوليسترول—مما يعزّز صحة القلب وعاموده الفقري.

تحفيز الهضم وتعزيز المناعة

الجزر غني بالألياف التي تحسّن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تغدي بكتيريا الأمعاء النافعة، ما ينعكس إيجابًا على جهاز المناعة.

كذلك يوفر هذا الجذر الفيتامينات A وC، التي ترفع من نوعية الدفاعات داخل الجسم—مما يجعل الجزر طعامًا مثاليًا لتعزيز المناعة بسلاسة.