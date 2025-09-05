هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول الضار عند تناول الفول صباحا

يُعتبر الفول والبصل من الأطعمة الشعبية الأساسية في المائدة الشرقية، لكن خلف هذا المذاق التقليدي فوائد صحية كبيرة، أبرزها خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية القلب والأوعية الدموية.

يحتوي البصل على مادة الكيرسيتين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الالتهابات وتحمي القلب. كما يضم مركبات الكبريت، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة الشرايين ويحافظ على توازن الدورة الدموية.

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الفول يُعد من أكثر الأطعمة المفيدة للقلب:

الألياف الغذائية: تساعد على خفض الكوليسترول الضار عبر الارتباط به في الأمعاء والتخلص منه قبل امتصاصه.

البروتين النباتي: يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول ويقلل من استهلاك الدهون المشبعة الضارة.

المغنيسيوم: عنصر أساسي في تنظيم ضغط الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

قوة مزدوجة عند الجمع بينهما

عند تناول الفول مع البصل في وجبة الإفطار، يجتمع تأثيرهما ليشكلا قوة غذائية مزدوجة:

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تقليل ضغط الدم بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات.

ورغم أن الفول والبصل يُعتبران من الأطباق التقليدية في الشرق الأوسط، إلا أن خبراء الصحة ينصحون بهما كوجبة يومية صحية يمكن أن تكون نموذجًا عالميًا للوقاية من أمراض القلب، خاصة مع اعتماد أنظمة غذائية غنية بالألياف والبروتين النباتي.