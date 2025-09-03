ماذا يشير إليه جسمك عندما ترغب في تتناول المخللات؟

الرغبة في تناول المخللات عند الاستيقاظ من النوم ليست مجرد شهوة عابرة، بل قد تكون إشارة من جسمك لعدة أسباب فسيولوجية وعضوية، يعود السبب الرئيسي لهذه الرغبة إلى نقص الصوديوم والجفاف، وهما حالتان شائعتان بعد فترة طويلة من النوم دون تناول السوائل، وفقًا لـ healthline.

الجفاف

خلال النوم، يفقد الجسم الماء من خلال التنفس والتعرق، خاصة في الأجواء الحارة أو عند استخدام أغطية ثقيلة، هذا الجفاف يؤدي إلى انخفاض مستويات الماء في الجسم، مما يخل بتوازن الكهارل (الإلكتروليتات) مثل الصوديوم، الجسم يشتهي الأطعمة المالحة كالمخللات لتعويض هذا النقص في الصوديوم واستعادة توازن السوائل.

نقص الصوديوم

الصوديوم هو أحد أهم المعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات، وتنظيم ضغط الدم، يمكن أن يؤدي الجفاف وقلة السوائل أثناء الليل إلى انخفاض مستويات الصوديوم، مما يدفع الدماغ إلى إرسال إشارة للرغبة في تناول الأطعمة المالحة، مثل المخللات، لتعويض هذا النقص.

انخفاض السكر في الدم

قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض طفيف في مستوى السكر بالدم عند الاستيقاظ، مما يجعلهم يشعرون بالرغبة في تناول أي طعام له طعم قوي ومميز، المخللات، بطعمها المالح والحامض، يمكن أن تكون خياراً جذاباً لإشباع هذه الرغبة.

التغيرات الهرمونية

في بعض الحالات، وخاصة أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية، قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة، ومن بينها المخللات.