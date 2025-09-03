احرص عليه.. 5 فوائد مذهلة لعصير الجرجير

عصير الجرجير من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية والمضادات الحيوية.

هذا النبات الورقي الطازج والذي يُعرف باسم الروكيت بعض المناطق يمتاز بنكهة خفيفة حارة ويبثّ في الجسم طاقةً ونضارةً غير معتادة.

فيما يلي 5 فوائد رئيسية للجرجير وفق "Health".

يقوّي المناعة والبشرة

يحتوي الجرجير على كميات جيدة من فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد على مقاومة العدوى، كذلك يلعب دورًا في تحفيز إنتاج الكولاجين للبشرة، ما يمنحها مرونة ونضارة ويحارب التجاعيد.

تعزيز صحة العظام

عصير الجرجير غنيٌ بفيتامين K والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لبناء عظام قوية وسليمة.

فيتامين K يسهم في تثبيت الكالسيوم ضمن العظام ويقلل خطر الكسور.

دعم صحة القلب والدورة الدموية

يحتوي الجرجير على نسب مرتفعة من النترات والبوتاسيوم، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تقليل الكولسترول الضار، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب.

يقوي صحة العيون

غنى الجرجير بالكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، وكذلك فيتامين A، يجعله مدافعًا قويًّا عن العين.

ويساعد على حماية شبكية العين من التقدّم في السن ويساهم في الحفاظ على النظر السليم، خاصة عند التقدّم في العمر.

دعم الهضم وتخفيف الالتهاب

يحتوي الجرجير على الألياف التي تدعم صحة القولون وتعزز حركة الأمعاء، كما يوفر مواد مضادة للالتهاب مثل الجلوكوسينولات (glucosinolates)، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتُقلل من التقرّحات والالتهاب.