إليكِ 5 فوائد صحية لتناول كوب من عصير النعناع صباحًا

كتبت- نرمين ضيف الله

عصير النعناع مشروب خفيف ومنعش، يمكن أن يكون بداية رائعة ليومك.

فهو لا ينعشك فقط، بل يساعد أيضًا في تحسين الهضم، وزيادة التركيز، وتهدئة الجسم.

في السطور التالية سنتعرف على أهم 5 فوائد لتناول كوب من عصير النعناع في الصباح وفق "ويب ميد".

يحسن الهضم ويهدئ المعدة

عصير النعناع يساعد على **تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي ويخفف من الغازات والانتفاخ.

مثالي لبدء اليوم بمعدة مرتاحة وخالية من الاضطرابات.

ينعش النفس ويقضي على رائحة الفم الكريهة

يحتوي النعناع على زيوت طيارة مثل المنثول والتي تساعد على تنظيف الفم وإنعاشه طبيعيًا.

يعزز التركيز والانتباه

المنثول الموجود في النعناع يُحفز الجهاز العصبي، مما يساعد على زيادة التركيز واليقظة الذهنية** في الصباح.

يدعم المناعة

عصير النعناع غني بـ مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

يساعد على تبريد الجسم وتنشيطه

له تأثير مبرّد ومنعش، خاصة في الصباح، مما يساعد على تنشيط الجسم وتحسين الحالة المزاجية.