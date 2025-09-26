5 مشروبات طبيعية تمنحك هدوء الليل.. لا تفوتك

يواجه كثيرون صعوبة في الاسترخاء قبل النوم، مما يؤثر على جودة النوم ويزيد من التوتر اليومي، وتقدم الطبيعة حلولا بسيطة وفعالة عبر مجموعة من المشروبات التي تساعد على تهدئة الجسم والعقل، لتغفو بسلام وتستيقظ نشيطا.

ووفقا لما نشره موقع ascopubs إليك المشروبات التي يمكن أن تضيفها إلى روتينك المسائي.

1- شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج من أشهر المشروبات التي تساعد على الاسترخاء، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل كمهدئ طبيعي، وتساهم في تقليل القلق وتحسين جودة النوم.

2- حليب دافئ مع العسل

مزج الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل هو وصفة تقليدية للاسترخاء قبل النوم.

ويحتوي الحليب على التريبتوفان، حمض أميني يعزز إفراز السيروتونين والميلاتونين، هرموني السعادة والنوم.

3- شاي اللافندر

يمتاز شاي اللافندر برائحته العطرية التي تهدئ الجهاز العصبي وتساعد على تخفيف التوتر، مما يعزز النوم العميق ويقلل من الأرق.

4- شاي النعناع

يساعد شاي النعناع في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تعيق النوم، كما يمنح إحساسا بالراحة والاسترخاء للجسم.

5- ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على معادن طبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في تهدئة الأعصاب وتحسين وظائف العضلات، مما يساعد على الاسترخاء قبل النوم.