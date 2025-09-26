احذروا العلامة الأولى لسرطان الخصية لدي الرجال

يُعد سرطان الخصية من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال الشباب، خاصة في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا، ورغم خطورته، إلا أن اكتشافه المبكر يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير، وفقًا لـ healthline.

العلامة الأولى التي لا يجب تجاهلها

ظهور كتلة أو تورم غير مؤلم في إحدى الخصيتين

غالبًا ما تكون هذه هي العلامة الأولى والأكثر شيوعًا. قد يلاحظ الرجل اختلافًا في حجم الخصية أو وجود صلابة غير طبيعية دون ألم واضح.

علامات أخرى قد ترافقها

شعور بثقل في كيس الصفن.

ألم خفيف أو عدم راحة في البطن أو أسفل الظهر.

تضخم أو ألم في الثديين نتيجة اضطراب الهرمونات.

لماذا الاكتشاف المبكر مهم؟

الكشف المبكر يزيد من فرص العلاج الناجح بنسبة قد تصل إلى أكثر من 95%. لذلك يُنصح الرجال بعمل فحص ذاتي دوري للخصيتين لملاحظة أي تغيرات.

أي كتلة أو تورم غير طبيعي في الخصية يجب التعامل معه بجدية، واستشارة الطبيب فورًا، لأن الإهمال قد يؤدي إلى تطور المرض بشكل سريع.