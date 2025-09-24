الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل في الصباح؟

يعد الشاي والقهوة من أكثر المشروبات رواجاً حول العالم، حيث لا يكاد يخلو صباح ملايين الأشخاص من كوب دافئ يمنحهم دفعة من النشاط والتركيز.

ويعود ذلك إلى احتوائهما على مادة الكافيين، التي تحفز الدماغ وتُحسن المزاج، لكن ما الفرق بينهما من حيث المحتوى الكافييني وتأثيره على الجسم؟



بحسب تقرير نشره موقع "MSN Health"، تتصدر القهوة قائمة المشروبات من حيث محتوى الكافيين، إذ يحتوي كوب القهوة العادي على نحو 130 ملليجراماً من الكافيين، ما يجعلها الخيار الأقوى لمحبي الاستيقاظ السريع.

في المقابل، يحتوي كوب الشاي الأسود على حوالي 50 إلى 60 ملليجراماً من الكافيين، أي ما يعادل نصف كوب من القهوة، أما الشاي الأخضر والشاي الأبيض، فيحتويان على كميات أقل، ما يوفر طاقة أخف وأكثر هدوءاً.



يوصي الخبراء بألا يتجاوز استهلاك الكافيين اليومي للبالغين الأصحاء 400 ملليجرام، أي ما يعادل نحو 3 إلى 4 أكواب من القهوة، أو 7 إلى 8 أكواب من الشاي الأسود.

هل الشاي أكثر لطفاً على الجسم؟

رغم احتوائه على الكافيين، يتميز الشاي بوجود حمض إلثيانين الأميني، الذي يُساهم في تخفيف تأثير الكافيين ويمنح شعوراً باليقظة الهادئة بدلاً من التوتر أو فرط النشاط.

وبالمقابل، فإن شاي الأعشاب مثل الرويبوس وشاي الفواكه، خالٍ تماماً من الكافيين، ويُعتبر خياراً مثالياً للراغبين في تجنّب المنبهات.

علامات الإفراط في الكافيين

الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل:

-التوتر والقلق

-الأرق واضطرابات النوم

-تسارع ضربات القلب

-الشعور بالدوار أو الانزعاج العام

لذلك، فإن معرفة كمية الكافيين في مشروباتك اليومية تُمكنك من الاستفادة من فوائده دون التعرّض لمخاطره.