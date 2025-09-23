أفادت مصادر طبية وإعلامية بأن الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، المعروفة بلقب "أم سوزان"، تعرضت لجلطتين دماغيتين بفارق حوالي 15 يوماً بينهما، مما استلزم إدخالها إلى المستشفى وتلقي رعاية مركزة، وفق " CNN" و "بيان الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه".

وبعد تحسن وضعها سُمح لها بالسفر إلى لندن لاستكمال العلاج، بينما يُمنع الزوار عنها حفاظاً على صحتها بناءً على توصيات الفريق المعالج.

الحوادث من هذا النوع تذكر بأن الجلطة الدماغية يمكن أن تظهر فجأة، وقد يكون التعامل السريع معها حيوياً لتقليل الأضرار المحتملة وحماية جودة الحياة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" الأعراض والأسباب وفق ما جاء في مواقع طبية أجنبية مثل Healthline، Mayo Clinic.

ما هي الجلطة الدماغية؟ وكيف تحدث؟

بحسب Healthline الجلطة الدماغية هي حالة طبية طارئة تنشأ عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، إما بسبب:

انسداد في الأوعية الدموية جلطة إقفارية، ويؤدي إلى حرمان خلايا الدماغ من الأكسجين والمواد المغذية، مما يسبب موتها إن لم يُستعد الدم بسرعة.

تمزق في أحد الأوعية الدماغية أو نزيف منها جلطة نزفية، مما يؤدي إلى ضغط مباشر على أنسجة المخ وتلفها.

من المهم أيضاً معرفة أن هناك ما يُسمى بـ النوبة الإقفارية العابرة، وهي تشبه الجلطة في الأعراض لكنها مؤقتة، وتُعد إنذاراً مهماً قبل حدوث جلطة كاملة.

أسباب وعوامل خطر الجلطة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم هو أهم عامل خطر ولكن يمكن التعايش معه إذا تمت إدارته جيداً.

أمراض القلب مثل الرجفان الأذيني (atrial fibrillation)، والتي يمكن أن تُنتج جلطات تنتقل إلى الدماغ.

ارتفاع الكوليسترول أو الدهون في الدم، وتصلب الشرايين.

داء السكري، السمنة، التدخين، نمط الحياة غير الصحي، قلة الحركة.

العمر (المسنون أكثر عرضة)، التاريخ العائلي، الجنس، بعض الحالات الوراثية، وأحياناً اختلالات تخثر الدم.

6 علامات تحذيرية عليك الانتباه لها فورًا

هذه العلامات حسب Healthline و Mayo Clinic وغيرها، إذا ظهرت، يجب التوجه للطوارئ دون تأخير:

انسحاب أو ضعف مفاجئ في جانب من الجسم:

مثل عدم القدرة على تحريك الذراع أو الساق على جانب واحد، أو شعور بتنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه.

إسقاط نصفي في الوجه أو تغير مظهر الوجه:

كأن تنحني زاوية الفم على جهة واحدة، أو لا يستطيع الشخص أن يبتسم بشكل

صعوبة مفاجئة في الكلام أو الفهم:

سواء كلام مُبتور أو غير واضح، أو اضطراب في فهم الكلام أو الجمل البسيطة.

مشاكل مفاجئة في الرؤية:

فقدان أو تشويش الرؤية في عين واحدة أو كلتيهما، رؤية مزدوجة.

فقدان التوازن، الدوار، أو صعوبة المشي:

قد يكون هناك اختلال في التناسق الحركي، صعوبة في التنسيق، أو حتى الشعور بأن الشخص قد يسقط.

صداع شديد فجائي دون سبب معروف:

خصوصًا إذا صاحبَه غثيان أو قيء أو تغيُّر في مستوى الوعي.

لماذا الوقت مهم جداً

الجلطة الدماغية حالة طبية طارئة كل دقيقة تأخُر في معالجة الانسداد أو النزيف تعني مزيدًا من تلف خلايا الدماغ، وربما بدء أضرار لا يمكن عكسها.