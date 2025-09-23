علامة إذا طهرت عليك إنذارا مبكر للإصابة بالسرطان

قد يبدو التبول المتكرر أمرا عابرا يرتبط بكثرة شرب الماء أو التهابات بسيطة في المسالك البولية، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هذه العادة اليومية قد تكون في بعض الأحيان مؤشرا مبكرا لمرض خطير مثل سرطان المبيض.

بحسب موقع hindustantimes، حذر أطباء مختصون من تجاهل هذا العرض إذا استمر لفترة طويلة دون سبب واضح، وأن بعض مريضات سرطان المبيض يعانين من ضغط متزايد على المثانة بسبب وجود كتلة في المبيض أو بسبب الاستسقاء "تراكم السوائل في البطن"، مما يسبب تقليل سعة المثانة ويؤدي إلى الحاجة للتبول المتكرر.

تكمن خطورة سرطان المبيض في أنه يعرف بـ"القاتل الصامت"، نظرا لصعوبة تشخيصه في مراحله المبكرة وغياب أعراض واضحة.

وغالبا ما تخلط أعراضه مع مشاكل الجهاز الهضمي أو اضطرابات بسيطة في المسالك البولية، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

على عكس بعض أنواع السرطان الأخرى مثل سرطان الثدي أو عنق الرحم، لا توجد حتى الآن فحوصات روتينية دقيقة للكشف المبكر عن سرطان المبيض، ما يجعل الانتباه للتغيرات الصغيرة في الجسم أمرا بالغ الأهمية.

ويزداد القلق عندما يصاحب التبول المستمر أعراض أخرى مثل:

- الانتفاخ الدائم

- فقدان الشهية أو الشعور بالشبع سريعا

- تعب غير مبرر

- تغيرات في عادات التبرز "إمساك أو إسهال"

- نزيف أو إفرازات مهبلية غير معتادة

في هذه الحالات، ينصح الأطباء بإجراء تقييم طبي دقيق يشمل فحص الحوض، والموجات فوق الصوتية، وفحوصات دم متخصصة كاختبار CA-125، وربما التصوير بالرنين المغناطيسي، للتأكد من سلامة المبايض واستبعاد وجود أورام.