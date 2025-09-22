إعلان

اختبار دواء جديد قد يوقف تطور الخرف

05:00 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

اختبار دواء جديد قد يوقف تطور الخرف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

تعمل شركة Retro Biosciences على اختبار دواء مبتكر يسمى RTR242، قد يوقف تطور الخرف ويؤخر الشيخوخة الدماغية.

وتستعد الشركة، التي أُسست بدعم من رائد الذكاء الاصطناعي سام ألتمان، لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية في أستراليا مع نهاية عام 2025.

ويعتمد الدواء على إعادة تنشيط آلية "التخلص الذاتي للخلايا" (Autophagy)، وهي عملية طبيعية تعمل على تنظيف الخلايا من الأجزاء التالفة والبروتينات السامة مثل بيتا أميلويد وتاو.

ومع التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض تنكسية كألزهايمر وباركنسون، تتعطل هذه العملية، ما يؤدي إلى تراكم البروتينات الضارة التي تضر بالخلايا العصبية وتضعف وظائف الدماغ، بحسب ديلي ميل.

وعلى عكس الأدوية الحديثة مثل Leqembi وKisunla، التي تركز على إزالة لويحات أميلويد لإبطاء التدهور المعرفي، يهدف RTR242 إلى عكس الضرر واستعادة الوظائف الدماغية، وليس فقط إبطاء المرض.

وتأمل الشركة أن يحقق الدواء نتائج إيجابية في التجارب السريرية لتمكينها من جمع مليار دولار في جولة تمويل أولية، ما يضعها في مصاف الشركات الرائدة عالميا في مجال مكافحة الشيخوخة، إلى جانب مختبرات كبرى مثل Altos Labs المدعومة من جيف بيزوس.

الخرف تطور الخرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء