4 فوائد صحية للجسم عند تناول البسلة الخضراء
كتبت- نرمين ضيف الله:
البسلة الخضراء ليست مجرد خضار موسمي يضيف نكهة لذيذة للأطباق، بل هي مصدر غني بالعناصر الغذائية
التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.
وفيما يلي أبرز فوائدها وفق هيلث لاين.
1- تعزيز المناعة
البسلة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات والأمراض الموسمية.
2- دعم صحة القلب
غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.
3- تحسين الهضم
الألياف الموجودة في البسلة تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
4- الحفاظ على الطاقة والعضلات
البسلة مصدر جيد للبروتين النباتي والفيتامينات مثل فيتامين B، التي تمد الجسم بالطاقة وتدعم نمو العضلات وإصلاح الأنسجة.
