4 فوائد صحية للجسم عند تناول البسلة الخضراء

كتبت- نرمين ضيف الله:

البسلة الخضراء ليست مجرد خضار موسمي يضيف نكهة لذيذة للأطباق، بل هي مصدر غني بالعناصر الغذائية

التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

وفيما يلي أبرز فوائدها وفق هيلث لاين.

1- تعزيز المناعة

البسلة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات والأمراض الموسمية.

2- دعم صحة القلب

غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

3- تحسين الهضم

الألياف الموجودة في البسلة تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

4- الحفاظ على الطاقة والعضلات

البسلة مصدر جيد للبروتين النباتي والفيتامينات مثل فيتامين B، التي تمد الجسم بالطاقة وتدعم نمو العضلات وإصلاح الأنسجة.