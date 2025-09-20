5 فوائد لتناول ثمرة من الكمثرى لصحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكمثرى من الفواكه الصيفية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم وتمنحه الطاقة.

ووفقًا لتقارير طبية مثل Healthline وMedical News Today، فإن تناول ثمرة واحدة من الكمثرى يوميًا يقدم الفوائد التالية:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف التي تدعم حركة الأمعاء وتحسن عملية الهضم، كما تساعد في الوقاية من الإمساك.

2- تقوية المناعة

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

3- دعم صحة القلب

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في الكمثرى يساعدان في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

4- المساعدة في التحكم بالوزن

ثمرة الكمثرى قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول ويساعد في ضبط الوزن.

5- الحفاظ على صحة الجلد

تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة وفيتامينات تعمل على حماية البشرة من التلف وتمنحها إشراقة صحية.