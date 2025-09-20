5 فوائد لتناول كوب من عصير الفراولة على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

عصير الفراولة ليس فقط مشروبًا منعشًا بطعمه اللذيذ، بل يُعد أيضًا مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم. ووفقًا لمصادر طبية مثل Healthline وMedical News Today، فإن تناول كوب من عصير الفراولة يوميًا يقدم الفوائد التالية:

1- تعزيز صحة القلب

يحتوي عصير الفراولة على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، ما يحمي القلب والأوعية الدموية.

2- تقوية جهاز المناعة

الفراولة غنية بفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد على محاربة العدوى والالتهابات.

3- دعم صحة الجلد

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الفراولة تحمي البشرة من آثار الجذور الحرة، وتساهم في منحها إشراقة صحية وتقليل علامات الشيخوخة.

4- تحسين الهضم

الألياف الطبيعية في الفراولة تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ما يقي من مشاكل مثل الإمساك.

5- المساعدة في ضبط الوزن

عصير الفراولة منخفض السعرات الحرارية ويمنح شعورًا بالامتلاء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى للحفاظ على وزنه أو خسارته.