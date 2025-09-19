5 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الكرفس يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير الكرفس صار من الاتجاهات الصحية الشائعة، لكن فوائد هذا العصير تمتد لأبعد من كونه مجرد مشروب منعش.

وشرب كوب من عصير الكرفس يوميًا قد يمنح الجسم فوائد مهمة، وفق "Cleveland Clinic"، "Verywell Health".

1. ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية

كون الكرفس يحتوي على حوالي 95٪ ماء، فالعصير يساعد على المحافظة على مستويات السوائل في الجسم، مما يدعم وظائف الكلى والهضم وتحسين مظهر الجلد.

هذا لا يغني عن شرب الماء، لكنه إضافة قوية لدعم الترطيب.

2. خفض الالتهابات وتنشيط مضادات الأكسدة

الكرفس مصدر غني بمركبات نباتية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، إضافة إلى فيتامين C، التي تعمل كمضادات أكسدة تساعد في خفض الالتهاب في الجسم والتقليل من التأثيرات الضارة للجذور الحرة.

3. تحسين ضغط الدم وقوة القلب

هناك مركبًا يسمى phthalides موجود في الكرفس يُساعد على ارتخاء الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى خفض ضغط الدم؛ كما أن عنصر البوتاسيوم في العصير يساهم في ذلك أيضًا، شرط أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن صحي للقلب.

4. المساعدة في الهضم والراحة المعوية

شرب العصير يساعد في تعزيز حركة الأمعاء، خصوصًا إذا كان يحتوي على جزء من اللب (ليُحافظ على الألياف).

إلى جانب أن محتواه المائي العالي يُسهم في تليين البراز وتخفيف الإمساك، ودعم بكتيريا الأمعاء النافعة.

5. تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة مع قليل من السعرات

رغم أن العصير يحتوي على سعرات قليلة، إلا أنه غزير بالفيتامينات مثل A، C، وK، والمعادن كالبوتاسيوم والفولات.

هذا يجعله خيارًا مفيدًا لتقوية المناعة، دعم صحة العظام، والمساعدة في وظائف خلايا الجسم دون زيادة كبيرة في السعرات.