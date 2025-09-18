5 فوائد لتناول كوب من عصير الموز على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

عصير الموز ليس مجرد مشروب لذيذ وشعبي، بل يُعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.

وبحسب تقارير منHealthline وMedical News Today**، فإن كوبًا واحدًا من عصير الموز يوميًا قد يمنحك فوائد مذهلة.

1- تعزيز الطاقة

الموز غني بالكربوهيدرات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لزيادة النشاط والطاقة خاصة قبل ممارسة التمارين الرياضية.

2- دعم صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تنظيم ضغط الدم وحماية القلب من الأمراض المرتبطة بارتفاع الضغط.

3- تحسين الهضم

الألياف الغذائية في عصير الموز تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك.

4- تقوية العظام

الموز يحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تدعم صحة العظام وتقلل من خطر الإصابة بهشاشتها.

5- تعزيز المزاج

الموز غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، ما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.