4 فوائد مذهلة لتناول كوب من النعناع على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

النعناع من الأعشاب العطرية الأكثر شيوعًا في المنازل، ويُستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي لمشكلات الهضم والانتفاخ.

كوب واحد من مشروب النعناع الساخن لا يمنح فقط إحساسًا بالانتعاش، بل يقدّم للجسم فوائد صحية متعددة، وفقًا لموقع HealthlineوMedical News Today.

1- تحسين عملية الهضم

النعناع يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يخفف من التقلصات والانتفاخ والغازات. لذلك يُعد مشروبًا مثاليًا بعد الوجبات الثقيلة.

2- تخفيف الصداع والتوتر

رائحة وطعم النعناع لهما تأثير مهدئ على الأعصاب، وقد يساهم في تقليل حدة الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر.

3- دعم صحة الجهاز التنفسي

المنثول الموجود في النعناع يساعد على فتح المجاري التنفسية، ما يسهل عملية التنفس ويخفف من أعراض نزلات البرد والاحتقان.

4- تعزيز المناعة

يحتوي النعناع على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن تساهم في تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات.