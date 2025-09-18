كيف تؤثر السمنة على صحة الأطفال؟

كتبت- أسماء مرسي:

حذر البروفيسور ميخائيل جينزبورج، خبير التغذية الروسي، من تفاقم معدلات السمنة بين الأطفال، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على التأثيرات الجسدية فحسب، بل سببا رئيسيا للعديد من المشكلات النفسية التي تؤثر سلبا في حياة الطفل.

وأوضح البروفيسور أن الأطفال الذين يعانون من السمنة غالبا ما يُواجهون العزلة الاجتماعية، ويتعرضون للنقد القاسي من الأهل، ما يؤدي إلى مشاعر سلبية متراكمة، وفقا لموقع "radio1".

ووفقا له، تؤثر السمنة في مرحلة الطفولة سلبا على تطور القلب والأوعية الدموية، والدماغ، والوظائف الإدراكية، والغدد الصماء، والهرمونات.

وأضاف جينزبورج أن مواجهة سمنة الأطفال تتطلب أسلوبا متكاملا يجمع بين الدعم النفسي، والإرشاد الغذائي، والنشاط البدني، مشيرا إلى أن أي تعامل خاطئ أو ضغط نفسي قد يؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة، كالعزلة أو الرفض أو الانهيار النفسي.

ويقول أيضا: "يجب على الأشخاص المعرضين لزيادة الوزن أن يتعاملوا مع نمط حياتهم وكأنه كمهنة، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية.