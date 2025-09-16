ماذا يحدث للجسم عند تناول الفجل الحار؟

كتب – سيد متولي

لا تقتصر فوائد الفجل الحار على المذاق الذي يضيفه، فهذا النبات الجذري يحارب الالتهابات والعدوى البكتيرية والفطرية، كذلك يوفر الفجل الحار عناصر غذائية تُساعد على مكافحة السرطان، بحسب "إندبندنت".

واستخدم المصريون القدماء واليونانيون الفجل الحار لفوائده الغذائية، فهو غني بفيتامين سي والمعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم المنظم لضغط الدم.

وبحسب أخصائية التغذية أماندا إيجل "يحتوي الفجل الحار على مادة كيميائية تسمى سينغرين، وهي موجودة أيضاً في خضراوات مثل البروكلي والقرنبيط".

تقليل الالتهابات

وسينغرين هو مركب يمكن أن يقلل الالتهاب، ويعتقد أنه يساعد أيضاً على الوقاية من تصلب الشرايين.

كما يحتوي الفجل على إيزوثيوسيانات، وهي موجودة مادة أيضاً في البروكلي والقرنبيط، وتُظهر خصائص مضادة للأورام.

تعطيل الخلايا السرطانية

وتقول إيغل: "تحتوي النباتات من فصيلة الملفوف أو الكرنب، على مجموعة من المركبات القادرة على تعطيل الخلايا السرطانية". و"تقوم هذه المركبات بذلك إما عن طريق قتل الخلايا السرطانية، أو إبطاء قدرتها على التكاثر، أو إيقاف نموها تماماً".

وتسبب إحدى المواد الكيميائية التي يحتوي عليها الفجل الحار في تهييج الجيوب الأنفية، وإزالة المخاط منها، لكن قد يصاحب هذه العملية إفرازات للدموع.