يقوي قلبك.. مشروب بنفسجي قد يحميك من الجلطات

كتبت- نرمين ضيف الله

للوقاية من الجلطات القلبية والدماغية، لا يكفي الاعتماد فقط على الأدوية أو الفحص الدوري، فهناك مشروبات طبيعية بسيطة، غنية بالمكونات التي تعزز صحة القلب وتنظم ضغط الدم، وبالتالي تقلل خطر الجلطات.

في هذا التقرير، نقدم لكم مشروبًا سهل التحضير، يحمي قلبك وأوعيتك الدموية، وفقا لموقعي "Economic Times" و"The sun".

عصير الشمندر (البنجر)

يسهم عصير الشمندر المعروف باللون البنفسجي بفعالية في خفض ضغط الدم، وهو يُعدّ من الجلطات القلبية والدماغية الوقاية الأولى، نظرًا لأنه يحتوي على النترات التي في الجسم تتحوّل إلى أكسيد النيتريك، موسّعًا للأوعية الدموية.

دراسة من جامعة إكستر أثبتت أن شرب كوب (250 مل) يوميًا من العصير قاد إلى خفض ضغط الدم بمعدل 8/4 مم زئبقي خلال أسبوع واحد عند كبار السن.

كما أن الشمندر غني بالنترات التي تحسّن تدفق الدم وتقلل من مخاطر الجلطات القلبية والدماغية.

كيف تحضر مشروب الشمندر بسهولة؟

اطحن شمندرًا متوسط الحجم مع كوب ماء نظيف.

صف العصير وتقديمه طازجًا صباحًا.

بإمكانك إضافة بضع من بذور الشيا بعد نقعها، لتعزيز الألياف والفيتامينات.

لماذا يُعد هذا المشروب حلاً طبيعيًا؟

يعمل الشمندر على خفض ضغط الدم بشكل واضح مما يقلل العبء على القلب والشرايين.

وهناك ارتباط بين تناول النترات الطبيعية بتحسن صحة الشرايين وتقليل الوصول للجلطات.

إضافة الشيا تقدم جرعة من الألياف والفيتامينات لتقوية جهاز القلب والدورة الدموية.

اقرأ أيضا:

"تجمدت حتى الموت".. وفاة مسنة داخل دار رعاية والسبب صادم

"تطرد الطاقة السلبية وتجلب الحظ السعيد".. 6 أشياء ضعها تحت المخدة قبل النوم

بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة

آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع

أبرزهم نيمار.. 5 أشخاص ورثوا ثروات من أشخاص لا يعرفونهم