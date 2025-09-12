احرص عليه.. مشروب دافئ يعزز صحتك بطرق غير متوقعة

كتبت- نرمين ضيف الله:

القرفة ليست مجرد بهار يضيف نكهة مميزة للمأكولات والمشروبات، بل هي كنز صحي متكامل.

وتناول القرفة، ينعكس بشكل إيجابي على الجسم، فكوب واحد من القرفة يوميًا يمكن أن يلعب دورًا مهم لصحة الجسم.

إليك 3 فوائد مذهلة لتناول كوب من القرفة وفق ما جاء في "هيلث لاين"

تنظيم سكر الدم وتحسين مقاومة الأنسولين

القرفة تساعد في خفض مستويات السكر الصائم في الدم، وتحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل.

في تحليل منهجي لمرضى السكري من النوع الثاني، لوحظ أن استهلاك القرفة (بين 1 إلى 6 جرام يوميًّا لمدة بين 4 إلى 18 أسبوعًا) أدى إلى انخفاض في: السكر الصائم، والكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، مع ارتفاع طفيف في الكوليسترول الجيد (HDL).

خواص مضادة للأكسدة والتهاب تحمي القلب والجسم

القرفة غنية بمركبات مضادة للأكسدة مثل polyphenols التي تُحارب الجذور الحرة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم.

كما أن لديها تأثيرات مضادة للالتهاب، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة التي ترتبط بمشاكل القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.

دعم صحّة القلب من خلال تحسين دهون الدم والدهون الثلاثية

القرفة أظهرت قدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الكلي، مع تحسين الكوليسترول الجيد (HDL). وفق "PubMed".

هذه التأثيرات تساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.