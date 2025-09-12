إعلان

3 فوائد صحية مذهلة لكوب من عصير الليمون

12:01 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

عصير الليمون

كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير الليمون هو مشروب بسيط وسهل التحضير، لكنه غني بالفوائد الصحية التي يكتشفها الباحثون بمرور الوقت.

يحتوي الليمون على فيتامين C، مضادات أكسدة، وحمضيات طبيعية تساعد الجسم بعدة طرق.

في هذا التقرير، نستعرض 3 فوائد لتناول كوب من عصير الليمون ضمن النظام الغذائي يوميًا.

فوائد عصير الليمون وفق ما جاء في "PubMed".

دعم الجهاز المناعي والحماية من العدوى

عصير الليمون يحتوي على كميات جيدة من فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات.

الخصائص المضادة للبكتيريا في عصير الليمون يمكن أن تساهم في مقاومة بعض أنواع البكتيريا.

تنظيم استجابة الجلوكوز في الدم والحد من ارتفاع السكر بعد الوجبات

شرب عصير الليمون مع وجبة تحتوي على نشويات مثل الخبز يمكن أن يُخفض الذروة في مستوى السكر في الدم بعد الأكل بنسبة تقارب 30٪، ويؤخّر ارتفاعه.

هذا يُشير إلى أن عصير الليمون قد يكون مفيدًا في مساعدة الأشخاص الذين يسعون للتحكم بسكر الدم، خاصة أولئك المعرضين لمرض السكري أو الذين يحاولون التقليل من تأثير وصفات النشويات.

تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم

تناول عصير الليمون يوميًا قد يُسهم في خفض ضغط الدم، خاصة عند الجمع بينه وبين النشاط البدني مثل المشي.

