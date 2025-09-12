إعلان

احرص عليه.. مشروب دافئ يعزز الهضم ويقاوم العدوى

09:00 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

مشروب دافئ يعزز الهضم ويقاوم العدوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

فوائد تناول كوب من اليانسون

اليانسون عبارة عن عشبة معروفة برائحتها ونكهتها المميزة، تُستخدم في تحضير الشاي أو مستخلصات طبية.

تناول كوب من شاي اليانسون أو استخدامه بطرق مشابهة يمكن أن يعود بثلاث فوائد صحية مهمة، وهي ما يلي وفق "هيلث لاين"

1- تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ

اليانسون يحتوي على مكونات تساعد على تخفيف مشاكل الهضم مثل الغازات، الانتفاخ، والاضطرابات مثل عسر الهضم أو تهيج الأمعاء.

فالشاي المصنوع من اليانسون يُعدّ من الطرق التقليدية لتخفيف ألم المعدة وتحسين عملية الهضم.

2 - خصائص مضادة للميكروبات والفطريات

يحتوي اليانسون على أنثول (anethole)ومركّبات أخرى لها نشاط مضاد للبكتيريا والفطريات.

مستخلصات من اليانسون تمنع نمو بعض البكتيريا والفطريات، مما قد يساعد في دعم الجهاز المناعي وتقليل خطر العدوى.

3- تأثيرات ممكنة على تنظيم الهرمونات وتقليل أعراض سن اليأس أو ما قبل الدورة الشهرية.

وأيضًا يعمل على:

تقليل الإكتئاب.

تقليل التوتر.

الاسترخاء.

مشروب دافئ يعزز الهضم مشروب دافئ يقاوم العدوى مشروب اليانسون كوب من شاي اليانسون فوائد تناول كوب من اليانسون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
هل تساعد النباتات المنزلية حقًا في طرد الطاقة السلبية وجلب الصفاء؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة