احرص عليه.. مشروب دافئ يعزز الهضم ويقاوم العدوى

كتبت- نرمين ضيف الله:

فوائد تناول كوب من اليانسون

اليانسون عبارة عن عشبة معروفة برائحتها ونكهتها المميزة، تُستخدم في تحضير الشاي أو مستخلصات طبية.

تناول كوب من شاي اليانسون أو استخدامه بطرق مشابهة يمكن أن يعود بثلاث فوائد صحية مهمة، وهي ما يلي وفق "هيلث لاين"

1- تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ

اليانسون يحتوي على مكونات تساعد على تخفيف مشاكل الهضم مثل الغازات، الانتفاخ، والاضطرابات مثل عسر الهضم أو تهيج الأمعاء.

فالشاي المصنوع من اليانسون يُعدّ من الطرق التقليدية لتخفيف ألم المعدة وتحسين عملية الهضم.

2 - خصائص مضادة للميكروبات والفطريات

يحتوي اليانسون على أنثول (anethole)ومركّبات أخرى لها نشاط مضاد للبكتيريا والفطريات.

مستخلصات من اليانسون تمنع نمو بعض البكتيريا والفطريات، مما قد يساعد في دعم الجهاز المناعي وتقليل خطر العدوى.

3- تأثيرات ممكنة على تنظيم الهرمونات وتقليل أعراض سن اليأس أو ما قبل الدورة الشهرية.

وأيضًا يعمل على:

تقليل الإكتئاب.

تقليل التوتر.

الاسترخاء.