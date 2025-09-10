عادة تسبب سرطان البنكرياس.. توقف عنها فورا

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان أن التدخين قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويطلق على سرطان البنكرياس لقب "القاتل الصامت"، لأن أعراضه لا تظهر إلا في مراحله المتأخرة.

وقال الدكتور تيموثي فرانكل أخصائي جراحة الأورام، يجب توعية المدخنين بالأعراض التي تستدعي الانتباه

وأظهر الدراسة وجود نوع خاص من الخلايا يتفاعل مع السموم المسرطنة الموجودة في السجائر، وفقا لـ "aif".

وركزت الدراسة على تأثير المواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في دخان السجائر على أورام البنكرياس، واستخدمت في ذلك فئران مخبرية مصابة بهذه الأورام.

وتهدف الدراسة إلى فهم التغيرات التي تحدثها هذه السموم في بروتين إنترلوكين-22 (IL-22)، الذي يعرف بدوره في تطور الأورام السرطانية.

ووجد الباحثون أن السموم الموجودة في السجائر تعمل داخل منظومة المناعة كمحفّز لنمو الخلايا غير النمطية.

كما اتضح أن خلايا مناعية معينة وهي الخلايا التنظيمية التائية (Treg) قد تؤدي دورا محوريا في هذه العملية، إذ تنتج إنترلوكين-22 (IL-22)، وهو ما يُثبّط قدرة الجسم الطبيعية على مكافحة الأورام.

وعندما أزلنا جميع خلايا Treg من أجسام الفئران، تلاشت تماما قدرة المادة الكيميائية الموجودة في دخان السجائر على تعزيز نمو الورم.