روشتة أطباء العيون لحماية النظر.. 5 نصائح سحرية

صحة العين أمر يغفل عنه الكثيرون، حتى تظهر مشكلة ما، ويُعد ضعف البصر، والالتهابات، والإصابات، وغيرها من مشاكل العين أمراً شائعاً، خاصةً مع التقدم في السن. ورغم وجود العديد من العلاجات، بل حتى العمليات الجراحية، لعلاج مشاكل صحة العين، إلا أنه من الجيد تجنب الوصول إلى هذه المرحلة.

وفي هذا التقرير من "إم إس إن هيلث"، أهم نصائح أطباء العيون للحفاظ على البصر:

لا تنَم بالعدسات اللاصقة

النوم بالعدسات اللاصقة يسمح للميكروبات والبكتريا بالتكاثر طوال الليل، وقد يؤدي هذا إلى قرحة القرنية، والتي تهدد الرؤية وقد تتطلب زراعة القرنية.

لا تحدق في الشاشة لفترة طويلة

النظر لفترات طويلة إلى الهاتف أو الكمبيوتر أو الكتاب يهدد بقصر النظر، وإجهاد العين، وإذا بدأ قصر النظر مبكراً يظل يتدهور.

ويوصي الأطباء باتباع "قاعدة 20-20-20" للوقاية من إجهاد العين الرقمي وتخفيفه. تتضمن هذه الطريقة أخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة للنظر إلى شيء يبعد 20 قدماً.

لا تؤجل فحوصات العين

بينما تشمل هذه النصيحة الجميع، فإنها تعني مرضى السكري على وجه الخصوص، وأي شخص لديه مشاكل في الرؤية.

لا تتجاهل أي تغير مفاجئ في الرؤية

مثلاً، "لا تتجاهل أبداً ظهور بقع في الرؤية، أو أضواء وامضة، خاصةً إذا كانت مصحوبة بستارة تحجب الرؤية. كل هذه الأعراض قد تكون علامة تحذيرية على تمزق أو كسر أو ثقب في الشبكية، ما قد يؤدي إلى انفصال الشبكية".

لا تتركي زينة على العين طوال الليل

تحتاج القرنية إلى ترطيب مستمر لتؤدي وظيفتها بكفاءة. والتقدم في السن واستخدام العدسات اللاصقة ومستحضرات التجميل يُقلل من قدرة الجسم الطبيعية على الترطيب.

وإضافة إلى تجنب النوم بالعدسات اللاصقة، ينبغي غسل الميك أب جيداً قبل النوم. فقد يؤدي عدم إزالته إلى التهابات العين، ويؤثر سلباً على ترطيبها.

لا تحدّق في الشمس

"يجب ألا ينظر الناس مباشرةً إلى الشمس أبداً". التحديق في الشمس دون نظارات أو حماية مناسبة قد يلحق ضرراً دائماً بشبكية العين.

لا تدخن

سواء كان التدخين تقليدياً أو باستخدام سجائر إلكترونية، هو من أسوأ الأنشطة التي قد تسبب أمراضاً خطيرة قد تدمر أجزاء من العين، مثل الشبكية.

كما يرتبط التدخين بزيادة معدل الإصابة بإعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، وجفاف العين الشديد.