طبيب يكشف التوقيت الأمثل لشرب القهوة لتقليل خطر الوفاة

قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن أفضل وقت لتناول القهوة لتقليل خطر الوفاة، يكون في الصباح بعد ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ، وتحديدًا بين الساعة 9:30 و11:30 صباحًا.

لماذا هذا التوقيت هو الأفضل؟

وأضاف القيعي في تصريحات لمصراوي، أنه عند الاستيقاظ يرتفع هرمون الكورتيزول في الجسم طبيعيًا، وهو المسؤول عن اليقظة، مشيرا إلى أن شرب القهوة فور الاستيقاظ يزيد من التوتر ويضعف تأثير الكافيين بمرور الوقت، بينما الأفضل الانتظار حتى ينخفض الكورتيزول قليلاً، ما بين 9:30 و11:30 صباحًا.

وأكد أنّ القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتحمي القلب، وأفضل امتصاص لها يكون في ساعات النشاط الحيوي الصباحي.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

وتابع أن شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا خصوصًا في الصباح، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار إلى أن شرب القهوة بعد الظهر أو مساءً قد يسبب اضطراب النوم، وهو أحد عوامل خطر الوفاة المبكرة، موضحا أن الكمية المثالية يوميًا، من 1 إلى 3 أكواب، ومن الأفضل أن تكون القهوة سوداء أو قليلة السكر.

واختتم القيعي بالقول: "لا يُنصح بتناول القهوة على معدة فارغة تمامًا، أفضل وقت لتناول القهوة لتقليل خطر الوفاة هو بين 9:30 و11:30 صباحًا، مع الاعتدال في الكمية وتجنب الإضافات الضارة مثل السكر المفرط أو الكريمة الصناعية".