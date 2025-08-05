موجود في كل بيت.. مكون ذهبي يقوي المناعة ويخفف الالتهابات

كتب - محمود عبده:

مع تغير الفصول وانتشار أمراض الجهاز التنفسي، يبحث كثيرون عن وسائل طبيعية آمنة تخفف من حدة السعال دون اللجوء مباشرة إلى الأدوية الكيميائية، لما له من فوائد متعددة مرتبطة بتخفيف الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم.

وبحسب تقارير طبية نشرها موقع Healthline، إليك أبرز الأسباب التي تجعل من الكركم عنصرا ينصح به عند الإصابة بالسعال.

1. مضاد قوي للالتهابات:

يحتوي الكركم على مركب نشط يعرف باسم الكركمين (Curcumin)، والذي يتمتع بقدرة عالية على تقليل الالتهابات، بما في ذلك التهابات الحلق والمجاري التنفسية، مما يجعله مكونا مساعدا في تهدئة السعال الناتج عن التهيج أو الالتهاب.

2. غني بمضادات الأكسدة:

يمتلك الكركم خصائص قوية كمضاد للأكسدة، تساهم في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة، كما تعمل على دعم عملية الشفاء وتحسين كفاءة الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض التنفسية المتكررة التي يصاحبها السعال.

3. مضاد للميكروبات:

تشير دراسات طبية إلى أن الكركم يظهر تأثيرا مضادا لبعض البكتيريا والفيروسات، ما يجعله عنصرا داعما لمناعة الجهاز التنفسي ضد العدوى التي قد تسبب السعال.

4. يهدئ الحلق ويقلل السعال:

في الطب التقليدي، يستخدم الكركم مع الحليب والعسل كمشروب مهدئ للحلق، ويعرف بقدرته على تقليل السعال ليلا أو الناتج عن الحساسية، وهذا التأثير لا يعود فقط إلى خصائص الكركم، بل أيضا لتأثير المشروب الدافئ والعسل على بطانة الحلق.

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