تعمل بالطاقة النووية.. ماكرون يرسل حاملة الطائرات الفرنسية إلى الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

10:38 م 03/03/2026

إيمانويل ماكرون

باريس (أ ب)

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإبحار حاملة الطائرات الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط للمساعدة في حماية أصول الحلفاء أثناء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، إن الجناح الجوي لحاملة الطائرات شارل ديجول سيرافقها، فضلا عن الفرقاطات المصاحبة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه تم إرسال مقاتلات رافال وأنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار محمولة جوا على مدار الساعات القليلة الماضية إلى الشرق الأوسط.

حاملة الطائرات الفرنسية البحر المتوسط الشرق الأوسط إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

