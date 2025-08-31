دراسة: الأطعمة الحيوانية قد تحمي من الوفاة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ماكماستر الكندية أن الأطعمة الحيوانية لا ترتبط بزيادة خطر الوفاة.

واكتشفت الدراسة أن البروتينات الحيوانية يمكن أن توفر أيضا فوائد وقائية ضد الوفيات المرتبطة بالسرطان.

وحلل الباحثون بيانات ما يقارب 16000 شخص بالغ تبلغ أعمارهم 19 عاما مع النظر في كمية البروتين الحيواني والنباتي التي يستهلكونها عادة.

كما فحصوا ما إذا كانت أنماط النظام الغذائي هذه مرتبطاً بها خطر الوفاة بسبب أمراض مثل أمراض القلب والسرطان، وفقا لـ "نيويورك بوست".

وكشفت النتائج عدم وجود زيادة في خطر الوفاة المرتبط بتناول المزيد من البروتين الحيواني.

كما أظهرت البيانات "انخفاضا متواضعا ولكن ملحوظا" في الوفيات المرتبطة بالسرطان.

ولم يتم العثور على أي ارتباط بين البروتين الكلي أو البروتين الحيواني أو البروتين النباتي وخطر الوفاة من أي سبب، وفقا للدراسة.

ولكن، عند تحليل البروتين النباتي والحيواني، ظلت النتائج "ثابتة"، ما يشير إلى أن البروتين النباتي له "تأثير ضئيل على وفيات السرطان، في حين قد يقدم البروتين الحيواني تأثيرا وقائيا صغيرا".

وجاء في البيان الصحفي: "إلى جانب الأدلة السريرية التي تم جمعها على مدى عقود، تدعم النتائج إدراج البروتينات الحيوانية كجزء من نمط غذائي صحي".

وهناك الكثير من الارتباك حول البروتين، بما في ذلك الكمية والنوع الذي يجب تناوله، وما يعنيه ذلك للصحة على المدى الطويل.

وهذه الدراسة تضيف الوضوح، وهو أمر مهم لأي شخص يحاول اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة حول ما يأكله".

ومن الضروري أن تستخدم تحليلاتنا الأساليب الأكثر صرامة والمعيارية الذهبية لتقييم المدخول المعتاد ومخاطر الوفاة.

وقد سمحت لنا هذه الأساليب بمراعاة التقلبات في تناول البروتين اليومي وتقديم صورة أكثر دقة لعادات الأكل الطويلة المدى".

ومن الواضح أن الأطعمة البروتينية الحيوانية والنباتية تعزز الصحة وتطيل العمر.

