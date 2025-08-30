يحارب الكوليسترول.. 4 مشروبات طبيعية تقوي الشرايين وتريح القلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

يتعرض القلب والشرايين لضغوط يومية تؤثر على صحتهما العامة، واختيار مشروبات صحية ومعززة للدورة الدموية يعد خطوة بسيطة لكنها فعالة.

في هذا التقرير، نستعرض مشروبات لا تحمي من العطش فقط، بل تغذي قلبك وتقوي شرايينك بخواص غذائية مثبتة، وفقا لموقعي "ويب ميد"، "هيلث لاين".

الشاي الأخضر والأسود.. رفيق القلب

يعتبر كل من الشاي الأخضر والأسود من أفضل المشروبات للقلب، بفضل محتواهما من مضادات الأكسدة.

تساعد هذه المركبات على تقليل الالتهاب وتحسين أداء بطانة الأوعية، ما ينعكس إيجابيًا على ضغط الدم وتحسين نسبة الكوليسترول السيء.

عصير الرمان.. نضارة في كل كوب

عصير الرمان غني بمركبات البولي فينولات والأنثوسيانين التي تدعم مرونة الشرايين وتخفّض التوتر التأكسدي داخل الجسم، ما يعطي قلبك حيوية.

تحسّن تدفق الدم وخفض ضغط الدم، خاصة عند تناوله يوميًا بنسخة بدون إضافة سكر.

عصير الشمندر.. صديق الضغط والأوعية

يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من النترات الغذائية، التي تتحول داخل الجسم إلى أوكسيد النيتريك، وهو عامل يفتح الأوعية الدموية ويحسّن التروية الدموية ويخفض ضغط الدم.

ماء الليمون والمشروبات الغنية بالفيتامين C

ماء الليمون لا يُشبع العطش فقط، بل يزوّد الجسم بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساهم في التقليل من الالتهاب، وتقوية جدران الشرايين بينما تؤدي عصائر الحمضيات الطبيعية مثل البرتقال والجريب فروت نفس الدور بشكل طبيعي من دون إضافات.

اقرأ أيضا:

6 أبراج محظوظة قد تصبح مليونيرات.. وأخرى مهددة بالإفلاس

أبراج تستحق لقب "دراما كوين".. على رأسهم السرطان

بشارات مفرحة وأرباح مالية.. 4 أبراج تتحول حياتها للأفضل قريبا

"الحظ بيجري وراهم".. ثروة غير متوقعة وفرص سفر من نصيب 3 أبراج

4 أبراج الأقل حظا في نهاية أغسطس.. هل برجك بينها؟