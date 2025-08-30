5 فوائد مذهلة لعصير الموز باللبن على صحة الجسم

"عصير الموز باللبن" مشروبًا مغذيًا يجمع بين الفوائد المتنوعة للموز وقيمة اللبن الغذائية، مما يجعله خيارًا مثاليًا يعزز الطاقة وصحة الجهاز الهضمي والعظام.

في السطور التالية، نستعرض 5 فوائد لهذا العصير الشهي وفق "Livestrong".

مقوٍ للطاقة ومساعد فعّال بعد التمارين

يمنحك العصير دفعة سريعة من الطاقة بفضل محتواه من السكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز)، في حين يُساهم اللبن والبروتين الذي يحتويه في استعادة العضلات بعد مجهود بدني.

دعم صحي للجهاز الهضمي والمناعة

الموز غني بالألياف الغذائية التي تحسّن حركة الأمعاء وتعزّز الشعور بالشبع، بينما يحتوي اللبن على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي توازن الفلورا المعوية.

غني بالمغذيات المهمة (فيتامينات، معادن، ألياف)

يجمع عصير الموز باللبن بين الموز الغني بالبوتاسيوم وفيتامين C وB6 والألياف، واللبن المزوّد بالبروتين والكالسيوم وفيتامين D، مما يوفّر جرعة متوازنة من المغذيات الأساسية لصحة الجسم والعظام.

مفيد للقلب وضغط الدم

البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد في ضبط ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب، بينما يُعزّز اللبن امتصاص الكالسيوم ويساند صحة الأوعية الدموية، ما يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

منشط للمزاج ويساعد على الشعور بالشبع

يُحتوي العصير على ترايبوفان في الموز، الذي يتحول في الجسم إلى هرمون السعادة "السيروتونين"، مما يُحسّن المزاج ويُريح الأعصاب.

كما أنّ محتوى الألياف والبروتين يجعل العصير يعزز الشعور بالشبع، مما يساعد في السيطرة على الشهية.