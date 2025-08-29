الشعور بثقل القدمين عند الاستيقاظ.. هل هو مؤشر خطر؟

عادة ما يرتبط الشعور بثقل القدمين بالتعب بعد يوم طويل، لكن هل تساءلت يومًا عن السبب وراء هذا الإحساس عند الاستيقاظ من النوم؟

يُعدّ هذا الأمر غير طبيعي، وقد يشير إلى مشكلة صحية تتطلب الانتباه، ووفقًا لـ healthline"

ضعف الدورة الدموية

قد يكون الخلل في الدورة الدموية هو السبب، حيث تتجمع السوائل والدم في الجزء السفلي من الساقين بسبب الجاذبية، خاصة إذا كانت الأوردة قد فقدت مرونتها.

القصور الوريدي المزمن: في هذه الحالة، تفشل الأوردة والصمامات في الساقين في أداء وظيفتها بشكل صحيح، مما يمنع تدفق الدم بكفاءة إلى القلب ويتسبب في تجمعه في الأطراف السفلية.

الوزن الزائد (السمنة المفرطة)

يضع الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على العضلات والمفاصل والأربطة في القدمين والساقين، ما يؤدي إلى الشعور بالثقل والألم عند الاستيقاظ.

فترة الحمل

تُعتبر فترة الحمل مرهقة للجسم، ويحدث الشعور بثقل القدمين نتيجة عاملين رئيسيين: الوزن الزائد الذي يضغط على القدمين، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الدورة الدموية.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

يُنصح الخبراء بضرورة زيارة الطبيب إذا كان الشعور بثقل القدمين مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التورم، أو الألم، أو التنميل، أو إذا لاحظت ظهور أوردة بارزة بشكل غير عادي. هذه الأعراض قد تكون علامات تحذيرية تستدعي تقييمًا طبيًا لتحديد السبب الكامن وراءها.