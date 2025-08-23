في موسمه.. 5 فوائد للبلح الأصفر

مع اقتراب نهاية الصيف، يبدأ موسم البلح الأصفر، وهو وجبة خفيفة طبيعية غنية بالفوائد الصحية، خاصة عند تناوله طازجًا في موسمه.

إليك 5 فوائد مذهلة للبلح الأصفر تجعله إضافة رائعة لنظامك الغذائي وفق ما جاء في موقع "هيلث لاين".

غني بالألياف

يحتوي البلح الأصفر على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي، وتُساعد في الوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

يدعم صحة القلب

بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، يساهم البلح في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. يقوّي المناعة

البلح الأصفر غني بـفيتامين C، الذي يُعد من العناصر الأساسية في تعزيز جهاز المناعة، ومكافحة الالتهابات.

مصدر طبيعي للطاقة

يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله وجبة مثالية لتعزيز الطاقة بسرعة، خاصة قبل التمارين أو في الصباح.

مفيد لصحة الجلد

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم البلح الأصفر في تحسين نضارة البشرة، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.