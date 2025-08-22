5 أسباب تجعل السلطة أفضل طبق على مائدتك.. فوائد مذهلة لجسمك

يُعدّ طبق السلطة من الأطباق التي لا غنى عنها على المائدة، فهو ليس مجرد طبق جانبي بل كنز من الفوائد الصحية التي تدعم جسمك بالكامل، من القلب إلى البشرة.

لماذا يجب أن تكون السلطة جزءًا من نظامك اليومي؟

صحة القلب والأوعية الدموية

ووفقًا لما جاء في صحيفة، healthline، السلطة غنية بالألياف، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا محوريًا في حماية القلب. فهي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، وتنظيم ضغط الدم، والوقاية من تصلب الشرايين. هذه الفوائد تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تحسين الهضم

بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد السلطة على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. تناولها بانتظام يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتحسين كفاءة الهضم.

تقوية الجهاز المناعي

تحتوي الخضروات الورقية والخضروات الملونة في السلطة على فيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين C و A و E ومضادات الأكسدة. هذه العناصر تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

المساعدة على فقدان الوزن

السلطة طبق قليل السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية والألياف التي تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول. هذا يساعد على تقليل كمية الطعام التي تتناولها في الوجبات الرئيسية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

تحسين صحة البشرة

تحتوي السلطة على فيتامينات مثل C و A، بالإضافة إلى اللوتين ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الداخل. تساعد هذه العناصر على مكافحة علامات الشيخوخة، وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتقليل ظهور حب الشباب، مما يمنحك بشرة أكثر نضارة وحيوية.