4 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على إصابتك بهذا المرض

يمكن أن تظهر أعراض مرض الكلى بشكل تدريجي، وقد لا يلاحظها الكثيرون في البداية، لكن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه لها، لأنها قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة في الكلى.

أعراض تدل على الإصابة بمرض الكلى، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

التعب والإرهاق المستمر

الكلى السليمة تنتج هرمونًا يسمى الإريثروبويتين، الذي يحفز نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم الحمراء. عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، يقل إنتاج هذا الهرمون، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وهو ما يسبب فقر الدم. نتيجة لذلك، يشعر الشخص بتعب وإرهاق شديدين، وصعوبة في التركيز، وضعف عام في الجسم.

التورم (الوذمة

من وظائف الكلى الأساسية إزالة السوائل والفضلات الزائدة من الجسم. عندما تفشل الكلى في القيام بذلك، تتراكم السوائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى تورم في أجزاء مختلفة من الجسم. يظهر هذا التورم غالبًا في القدمين، والكاحلين، واليدين، والوجه، وقد يكون واضحًا بشكل خاص في الصباح.

تغيرات في التبول

تعتبر التغيرات في نمط التبول من أبرز علامات مشاكل الكلى. وتشمل هذه التغيرات:

زيادة عدد مرات التبول، خاصة في الليل.

تغير لون البول، حيث يصبح داكنًا أو يحتوي على دم.

ظهور رغوة في البول، وهي قد تكون علامة على وجود بروتين زائد.

جفاف وحكة في الجلد

تساعد الكلى على الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، مثل الفوسفور والكالسيوم. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن يتراكم الفوسفور في الدم، مما يسبب جفافًا شديدًا وحكة مزمنة في الجلد.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، من الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص المبكر، فالتدخل في الوقت المناسب قد يمنع تفاقم المشكلة.

