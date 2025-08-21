ما السر وراء الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية؟

كشفت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Nature Communications، عن سبب غير متوقع لزيادة الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

أظهرت النتائج أن مجرد مشاهدة الآخرين وهم يتناولون الحلويات يمكن أن يحفز الدماغ على الرغبة في الأكل، حتى لو لم يكن الشخص جائعا، وفقا لموقع "mail".

أجرى باحثون من كلية بايلور للطب دراسة على فئران، حيث لاحظت الفئران الشبعى جيرانها وهي تتناول الطعام.

تبين أن الفئران لم تظهر أي اهتمام بالطعام العادي أو الغني بالدهون، لكنها بدأت في الأكل بنشاط عندما رأت الفئران الأخرى تأكل السكريات.

أكدت الدراسة أن هذه الظاهرة مرتبطة بنشاط الدوبامين في الدماغ، وهو الناقل العصبي المسؤول عن الشعور بالمتعة، عندما يتم تنشيط مستقبلات الدوبامين (من النوعين D1 و D2)، يستقبل الدماغ إشارة تحفز الرغبة في الأكل.

أشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لها أهمية كبيرة في فهم سبب الإفراط في الأكل، خاصة في عالمنا الحديث المليء بالصور الجذابة للطعام في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف الباحثون إلى استخدام هذه المعرفة لتطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة السمنة وتعزيز العادات الغذائية الصحية.