لا تتخلص من قشر البطاطا الحلوة.. تحميك من 5 أمراض خطيرة

البطاطا الحلوة غنية بالعناصر الغذائية، وقد يكون قشرها أصحّ جزء منها، فهي متعددة الاستخدامات، فهي مصدرٌ للكربوهيدرات، والعديد من المغذيات الدقيقة، والمغذيات النباتية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، والبروتين، وفيتاميني أ و ج، والبوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم.

يرصد "مصراوي" في التقرير التالي، 5 فوائد لتناول البطاطا الحلوة، وكيفية استخدام قشورها، وفقًا لـ"verywellhealth".

فوائد تناول البطاطا الحلوة

1. تمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة في الوقاية من داء السكري من النوع الثاني، وقد تساعد هذه المركبات على إفراز الأنسولين، وتحسين حساسية الجسم له، وتحسين استقلاب الجلوكوز (السكر).

2. يدعم صحة الأمعاء

ترتبط الألياف الموجودة في قشر البطاطا الحلوة بتحسين صحة الأمعاء، في دراسة معملية، أظهرت الألياف المستخرجة من قشر البطاطا الحلوة زيادة في البكتيريا النافعة وتقليل البكتيريا الضارة في الأمعاء.

3. يحسن صحة العين

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ وبيتا كاروتين، الضروري لصحة العين، وعدم تناول كمية كافية من فيتامين أ في نظامك الغذائي قد يزيد من خطر الإصابة بالعمى الليلي وبعض أمراض العيون.

4. يخفض مستويات الكوليسترول

يساعد تناول البطاطا الحلوة في منع ارتفاع نسبة الدهون في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت إحدى الدراسات أن ألياف البطاطا الحلوة ومضادات الأكسدة الأخرى تقلل من امتصاص الدهون من الطعام.

ويساعد هذا في الحفاظ على مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول الكلي، ويقلل من خطر الإصابة باضطراب شحميات الدم.

5. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الأبحاث الأولية أن البطاطا الحلوة قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وفي إحدى الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، أُطعمت فئران مصابة بسرطان القولون بطاطا حلوة بنفسجية اللون لمدة 18 أسبوعًا، شهدت الفئران في نهاية الدراسة، انخفاضًا ملحوظًا في حجم وعدد أورامها، ربما بفضل محتوى الأنثوسيانين في البطاطا الحلوة.

كيفية استخدام قشور البطاطا الحلوة؟

هناك طرق عديدة لاستخدام البطاطا الحلوة وقشرها، إذ يمكن سلقها، أو خبزها، أو تحميصها، أو قليها، أو قليها بالهواء، أو تسخينها في الميكروويف، كما يمكن استخدامها كطبق رئيسي أو كطبق جانبي في وجبات الإفطار، أو الغداء، أو العشاء، وتتضمن بعض الطرق الشائعة للاستمتاع بالبطاطا الحلوة بقشرتها ما يلي:

- بطاطا حلوة مقلية.

- البطاطا الحلوة المحمصة أو المخبوزة أو المقطعة.

- رقائق البطاطا الحلوة.

- البطاطا الحلوة المهروسة.

- سلطة البطاطا الحلوة.

- قشور البطاطا الحلوة المحملة.

