قد تكون مميتة.. 5 مضاعفات خطيرة لتناول وسائل منع الحمل

رغم أن وسائل منع الحمل آمنة للاستخدام عادةً، إلا أن لها آثارًا جانبية تتجاوز المخاوف قصيرة المدى المتعلقة بزيادة الوزن أو النزيف المفاجئ، بعض هذه المخاطر محدودة بنوع وسيلة منع الحمل التي تختارينها.

يستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، 5 مضاعفات محتملة لتناول وسائل منع الحمل، وفقًا لـ"verywellhealth".

1. جلطات الدم

قد يكون الأشخاص الذين يتناولون حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم، ومع ذلك، فإن هذه المضاعفات نادرة، ولا يزال خطر الإصابة بها منخفضًا بشكل عام لدى معظم الناس.

كما يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، أو الذين يدخنون، أو يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير، أو لديهم تاريخ عائلي من التجلط، أكثر عرضة للخطر.

وتُعتبر الحبوب التي تحتوي على جرعات أعلى من الإستروجين أيضًا من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة.

من ناحية آخرى، لا تُسبب حبوب البروجستين فقط جلطات دموية بشكل عام، وقد ارتبط الليفونورجستريل، المستخدم على نطاق واسع، بأقل خطر للإصابة بجلطات الدم من بين جميع حبوب منع الحمل المركبة.

وفي بعض الحالات، قد تشكل هذه الجلطات تهديدًا للحياة إذا انتقلت عبر مجرى الدم إلى المخ والرئتين والقلب.

2. أمراض القلب والسكتة الدماغية

وقد تؤدي وسائل منع الحمل أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية بشكل طفيف، على الرغم من أن الخطر المطلق منخفض بالنسبة لمعظم الناس.

وتزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية (الناجمة عن الانسداد) مع كل زيادة قدرها 10 ميكروجرام في جرعة الإستروجين، ومع زيادات مدتها خمس سنوات في استخدام موانع الحمل الفموية، يميل خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى الارتفاع مع زيادة جرعة الإستروجين في الحبوب، ويمكن أن تساهم حالات صحية أخرى (التدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول) في ذلك.

قد يُصاب الأشخاص الذين يتناولون حبوب منع الحمل المحتوية على الإستروجين بارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) إذا كان لديهم تاريخ مرضي أو تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من أن الارتفاع يكون عادةً خفيفًا، إلا أنه توجد حالات نادرة ارتفع فيها ضغط دم الشخص إلى مستويات خطيرة أثناء تناوله حبوب منع الحمل.

3. زيادة خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وسائل منع الحمل هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن لا يستخدمون وسائل منع الحمل عن طريق الفم، حيث يشكل الإستروجين الصناعي مصدر القلق الرئيسي.

كانت نتائج الأبحاث حول هذه العلاقة متباينة، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الصلة بين استخدام موانع الحمل الهرمونية وسرطان الثدي قد تعتمد في الواقع على نوع الورم، مثل ارتباطه بسرطان الثدي الثلاثي السلبي العدواني.

4. الصداع النصفي

ينبغي على من يعانون من الصداع النصفي تجنب موانع الحمل الفموية التي تحتوي على الإستروجين.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين لمن تبلغ أعمارهم 35 عامًا فأكثر والذين يعانون من الصداع النصفي، وكذلك جميع من يعانون من الصداع النصفي المصحوب بهالة.

من ناحية أخرى، قد تقدم حبوب منع الحمل المركبة فوائد للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصاحب للدورة الشهرية.

5. مرض المرارة

تشير الأبحاث إلى أن بعض وسائل منع الحمل الهرمونية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض المرارة، ولكن لا يبدو أن وسائل منع الحمل الفموية من بين الطرق التي تفعل ذلك.

ويزيد البروجستين الموجود في ديبو بروفيرا واستخدام اللولب الرحمي الذي يحتوي على الليفونورجستريل من الخطر.

ومع ذلك، فإن نوع من أورام الكبد الحميدة التي تصيب الأشخاص الذين يتناولون موانع الحمل الفموية يمكن أن تؤثر على المرارة في حالات نادرة.

هذه الأورام الغدية الخلوية الكبدية يمكن أن تتطور هذه الأورام إلى أورام سرطانية في حوالي 4% من الحالات، كما أنها قد تتمزق وتنزف، لذا من الشائع أن يتجنب المصابون بهذه الأورام الحميدة استخدام موانع الحمل الفموية.

الآثار الجانبية الشائعة الأقل حدة

قد يعاني الأشخاص الذين يستخدمون وسائل منع الحمل الهرمونية من آثار جانبية أخف، وتختلف هذه الآثار من شخص لآخر، وقد تعتمد على نوع وسيلة منع الحمل، وقد تشمل الآثار الجانبية العامة ما يلي:

• صداع

• غثيان

• ألم الثدي

• عدوى الخميرة المهبلية

• نزيف بين الدورات الشهرية

• تقلبات المزاج

• انخفاض الاهتمام بالجنس

