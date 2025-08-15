ينقل بكتيريا خطيرة.. طبيب يحذر من تخزين الخبز داخل الفريزر في الصيف

كتبت- أسماء العمدة:

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى تخزين الخبز في الفريزر للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، دون إدراك أن هذه العادة قد تكون ضارة بالصحة.

وبحسب ما قاله الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، فإن تجميد الخبز في درجات حرارة مرتفعة، خصوصًا في حال انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف التبريد، قد يؤدي إلى نمو بكتيريا وفطريات دقيقة غير مرئية، خاصة إذا تم تجميده وهو لا يزال دافئًا أو وُضع في كيس غير محكم الإغلاق.

ما الذي يحدث لجسمك؟

وأضاف القيعي في تصريحات لمصراوي، أنه عند إعادة تسخين هذا الخبز أو تناوله دون تسخين كافٍ، قد تنتقل هذه الميكروبات إلى الجسم وتؤدي إلى اضطرابات هضمية وانتفاخ وغازات وتسمم غذائي في بعض الحالات، إلى جانب إضعاف الجهاز المناعي على المدى الطويل.

وتابع أن تفاعل النشويات داخل الخبز المجمد قد يؤدي إلى زيادة مادة "الأكريلاميد" عند التحميص، وهي مادة تصنف على أنها "محتملة التسبب في السرطان" بحسب منظمة الصحة العالمية.

ما البديل الصحي لتخزين العيش في الفريزر؟

وبين أخصائي التغذية العلاجية أن البديل الصحي لتخزين العيش في الفريزر في أوقات ارتفاع درجات الحرارة يمكن في تخزينه في الثلاجة لفترات قصيرة يومين إلى ثلاثة.

وأردف: "إذا اضطررت للتجميد، اترك الخبز يبرد تمامًا، ولفّه جيدًا في أكياس محكمة، وعند إخراجه، سخّنه جيدًا على نار هادئة أو في الفرن، ولا تكتفِ بإذابته فقط".

واختتم حديثه بالقول: "قد يبدو تخزين الخبز في الفريزر عادة آمنة، لكنها في الجو الحار قد تتحول إلى فخ صحي صامت يهدد جهازك الهضمي انتبه جيدًا للطريقة والتوقيت".

اقرأ أيضًا:

مي عمر بنقوش تايجر على متن الهليكوبتر.. ما سر الإطلالة؟

ليه بتتنرفز بسهولة؟ اعرف الأسباب الحقيقية ورا انفعالك

لماذا تسمى مصر "Egypt" بالإنجليزية وليست "Misr"؟.. إليك السر

بسنت شوقي تتصدر التريند.. فوائد مذهلة للجلوس في الماء المثلج

بحقيبة يد تتخطى 3 مليون جنيه.. ياسمين صبري بإطلالة أنيقة(صور)