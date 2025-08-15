أضرارصحية قد يسببها الإفراط في تناول الفول والطعمية.. احذر

حذر الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من أن الإفراط في تناول الفول والطعمية قد يسبب أضرارًا صحية لبعض الأشخاص، رغم كونهما من الأطعمة الشعبية والمغذية.

زيادة الوزن وأمراض القلب

أوضح صلاح أن الطعمية المقلية غنية بالسعرات الحرارية والدهون غير الصحية، خاصة الدهون المشبعة والمتحولة التي تستخدم في عملية القلي. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أضاف أن الفول المدمس الذي يضاف إليه كميات كبيرة من الزيت أو السمن يساهم أيضًا في هذه المشكلة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يحتوي الفول على الألياف ومركبات الكربوهيدرات المعقدة التي قد يصعب على البعض هضمها. هذه المركبات تتخمر في الأمعاء، مما قد يسبب تقلصات، غازات، انتفاخ، وقد يؤدي إلى الإسهال أو الإمساك لدى بعض الأفراد، خصوصًا غير المعتادين على تناول كميات كبيرة من الألياف.

مخاطر صحية أخرى

ارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يحتوي الفول والطعمية على كميات كبيرة من الملح. الإفراط في تناول الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أنيميا الفول (Favism):

الفول يحتوي على مركبات قد تسبب تفاعلاً شديدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم معين (G6PD)، وهي حالة وراثية تؤدي إلى تكسير خلايا الدم الحمراء وتتطلب رعاية طبية فورية.

تحذير خاص لمرضى الكلى والقولون العصبي

شدد الدكتور صلاح على ضرورة توخي الحذر لبعض الفئات:

مرضى الكلى

الفول غني بالبوتاسيوم والفوسفور، وقد يجد مرضى الفشل الكلوي صعوبة في التخلص من هذه المعادن الزائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من البروتين والصوديوم في الفول والطعمية قد يكون ضارًا لهم.

مرضى القولون العصبي (IBS):

مركبات الألياف والكربوهيدرات المعقدة في الفول قد تزيد من أعراض القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.